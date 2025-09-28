Fenerbahçe Antalyaspor Maçı Hangi Statta, Saat Kaçta Oynanacak?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Sarı-lacivertli ekip, üç maçtır süren galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Ligde geride kalan altı maçta 12 puan toplayan Fenerbahçe, taraftarı önünde Antalyaspor’u ağırlayacak.

Fenerbahçe – Antalyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

İki Takımın Rekabeti

Fenerbahçe ile Antalyaspor Süper Lig tarihinde bugüne kadar 58 kez kozlarını paylaştı. Bu maçların 39’unu Fenerbahçe kazanırken, 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler söz konusu maçlarda 107 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.