Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Fenerbahçe’nin yeni başkanı bugün belli oluyor; taraftarlar sabah başlayan oy verme sürecinin ardından akşam saatlerinde açıklanacak sonuçları bekliyor.
Özge Tekeli
3 saat önce
Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Fenerbahçe’nin yeni başkanının belirleneceği seçim süreci bugün gerçekleşiyor. Seçim, eski Kenan Evren Lisesi arazisinde düzenlenirken binlerce taraftar oy verme işlemlerini yakından takip ediyor.

Oy verme işlemleri sabah saat 10.00’da başladı ve 17.00’ye kadar devam edecek. Seçimden çıkan oyların sayımı tamamlandıktan sonra sonuçların akşam saatleri arasında açıklanması bekleniyor. Resmi duyurulara göre sandıklardan gelen sayımların paylaşılmasının ardından kesin sonuçların 19.00 civarında kamuoyuna iletilmesi planlanıyor.

Ali Koç ve Sadettin Saran’ın yarıştığı başkanlık seçiminde iki adayın listeleri ve yönetim kadroları, seçim öncesi yoğun ilgi görmüştü.

