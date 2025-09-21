Fenerbahçe Beko, NBA Yıldızı Talen Horton-Tucker ile Anlaştı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir transfer gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, NBA ekiplerinden Chicago Bulls forması giyen Amerikalı guard Talen Horton-Tucker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Talen Horton-Tucker (2000, 1.93, G) ile iki yıllık anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Talen Horton-Tucker’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.”

Geçen sezon Chicago Bulls’ta 58 maçta forma giyen Horton-Tucker, 6.5 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.