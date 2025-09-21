Pazar, Eylül 21, 2025

Son Dakika

“Aşk ve Gözyaşı” İlk Bölümüyle Reyting Sınavını Geçti 16 dakika ago
Fenerbahçe Beko, NBA Yıldızı Talen Horton-Tucker ile Anlaştı 43 dakika ago
Filenin Efeleri Çeyrek Finalde Polonya ile Karşılaşacak 1 saat ago
Türkiye’de Her Gün 349 Şirket Kuruluyor, 206’sı Kapanıyor 17 saat ago
Çocuğunu Kullanarak TikTok Üzerinden Para Kazanmaya Çalışan Baba Gözaltına Alındı 18 saat ago
WhatsApp Türkiye’de Hatırlatıcı Özelliğini Kullanıma Sundu 18 saat ago
iPhone 18 Pro, Yarı Şeffaf Tasarımıyla Gelecek 19 saat ago
Cansu Fırıncı ve Sevgi Görgüç Evlendi 19 saat ago
Geri Ödemeli Konutlarda Yüzde 25 İndirim Dönemi Başlıyor 21 saat ago
Şehit Ailesini Hedef Alan Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi 21 saat ago

Fenerbahçe Beko, NBA Yıldızı Talen Horton-Tucker ile Anlaştı

Fenerbahçe Beko, Chicago Bulls forması giyen Amerikalı guard Talen Horton-Tucker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Özge Tekeli
43 dakika önce
0 0
Fenerbahçe Beko, NBA Yıldızı Talen Horton-Tucker ile Anlaştı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir transfer gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, NBA ekiplerinden Chicago Bulls forması giyen Amerikalı guard Talen Horton-Tucker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Talen Horton-Tucker (2000, 1.93, G) ile iki yıllık anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Talen Horton-Tucker’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.”

Geçen sezon Chicago Bulls’ta 58 maçta forma giyen Horton-Tucker, 6.5 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX