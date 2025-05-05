Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Kriz: Taraftarlar Ali Koç’u İstifaya Çağırdı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, siyah-beyazlı ekibin 1-0 öne geçmesiyle birlikte tribünlerde tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın gidişatına tepki göstererek kulüp yönetimine karşı yoğun protestolarda bulundu.

Karşılaşmanın henüz ilk yarısında Beşiktaş’ın golüyle geriye düşen Fenerbahçe’de, tribünlerin büyük bir bölümü Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya çağırdı. “Yönetim istifa” tezahüratları uzun süre yankılanırken, bazı taraftar grupları “Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin” şeklinde sloganlarla tepkisini dile getirdi.

Protestolar sadece mevcut yönetime yönelik kalmadı. Taraftarların bir bölümü, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunarak “Oooo Aziz Yıldırım” sloganları attı. Bu anlar, stadyum atmosferinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.