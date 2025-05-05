Fenerbahçe Beşiktaş Derbisinde Yıkıldı: Puan Durumu ve Zirve Yarışında Son Durum

Süper Lig’de 34. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışında kritik gelişmeler yaşandı. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Ezeli rakibini mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, hem moral buldu hem de puanını 55’e yükseltti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşarken, lider Galatasaray avantajını artırdı.

Ligde oynanan diğer önemli maçta Galatasaray, evinde ağırladığı Sivasspor’u 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 83’e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8’e çıkardı. Fenerbahçe ise derbiden puansız ayrılarak 75 puanda kaldı.

Süper Lig’de 34. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu şu şekilde:

Galatasaray, sezonun bitimine az bir süre kala önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyet, sarı-kırmızılıları şampiyonluk yolunda güçlü bir konuma taşıdı. Önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmalar, şampiyonluk mücadelesinin seyrini belirleyecek.