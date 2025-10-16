Fenerbahçe – Fatih Karagümrük Maçının Hakemi Ali Şansalan Oldu

Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ederken, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadeleyi Ali Şansalan’ın yöneteceğini duyurdu. Şansalan’ın yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Samet Çavuş olurken, dördüncü hakem olarak Melih Kurt görev yapacak.

Ali Şansalan, kariyerinde bugüne kadar Fenerbahçe’nin 9 maçını yönetmiş durumda. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe toplam 17 sarı kart görürken 2 penaltı kullandı.

Deneyimli hakem Şansalan’ın Fenerbahçe yönetimindeki maç tarihleri ve sonuçları şöyle:

16 Şubat 2025: Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa

17 Ekim 2021: Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

15 Ağustos 2021: Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

7 Kasım 2020: Fenerbahçe 0-2 Konyaspor

27 Haziran 2020: Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor

29 Şubat 2020: Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe

6 Aralık 2019: Fenerbahçe 5-2 Gençlerbirliği

26 Ekim 2019: Fenerbahçe 5-1 Konyaspor

29 Kasım 2017: Fenerbahçe 6-0 Adana Demirspor

Ali Şansalan, 17 Mart 1998 doğumlu olup Balıkesir’in Kepsut ilçesinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2009 yılında başlayan Şansalan, ilk Süper Lig maçını 2017 yılında yönetmişti.