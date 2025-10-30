Cuma, Ekim 31, 2025

Fenerbahçe, Frank Anguissa İçin Transfer Girişimlerini Başlattı

Fenerbahçe, Ocak ayında orta sahasını güçlendirmek için Napoli’nin tecrübeli ismi Frank Anguissa ile görüşmelere başlıyor; Galatasaray’ın da radarında olan yıldız için transfer çalışmaları hız kazandı.
Özge Tekeli
17 saat önce
0 0
Fenerbahçe, Frank Anguissa İçin Transfer Girişimlerini Başlattı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta saha kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir Galatasaray’ın da listesinde yer alan Napoli’nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa’yı gündemine aldı.

Mevcut orta saha oyuncularının performansından tam anlamıyla memnun olmayan Fenerbahçe, Ocak ayı itibarıyla kadroya en az bir yıldız oyuncu katmayı planlıyor. Bu doğrultuda, Frank Anguissa transferi için menajerler üzerinden temasların başlatılması bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu, Napoli ile 2027 yazına kadar sözleşmeye sahip. Piyasa değeri yaklaşık 27 milyon Euro olarak belirtilen Anguissa, 2022 yazında Fulham’dan 16 milyon Euro karşılığında Napoli’ye transfer olmuştu. İtalya ekibiyle bugüne kadar 165 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 15 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

