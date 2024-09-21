Türkiye saat 20.00 itibariyle başlayacak derbiyi bekliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçta biletler 4.1 saniyede tükendi. Milyonlarca kişinin ekran başından takip edeceği maç için tek maç satın alma imkanının olup olmadığı merak ediliyor. Derbiyi izlemek isteyenler için Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma işlemlerini ve detaylarını aktarıyoruz.

Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Nereden İzlenecek?

Bilindiği üzere Trendyol Süper Lig’in yayın hakkı BeinSports’a ait. Derbi yayını sadece Beinsports abonelerine açık bir şekilde yayınlanacak. Bireysel aboneliklerle evlerde, ticareti aboneliklerle de kahvehane ve kulüp gibi yerlerden de maç izlenebilecek. Ancak aboneliği olmayan ve sadece tek maç satın alarak derbiyi izlemek isteyenler Fenerbahçe Galatasaray tek maç nasıl satın alınır sorusunu sosyla medyaya taşıdı. Maç izlemek isteyenler için seçenekler şöyle;

BeIN Sports

TOD

BeIN Connect

Bu 3 resmi kanal dışındaki tüm seçenekler korsan yayın olarak hizmet vermektedir. Korsan yayın yapmak ve izlemek suç olduğu için vatandaşların derbi izleme sırasında bu detaya dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca derbide ilk defa korsan yayınların engellenmesi için özel bir sistem devreye alınacak ve Türkiye’de popüler olan pek çok kaçak yayın da bu sayede devre dışı bırakılacak.

Fenerbahçe Galatasaray Tek Maç Satın Alma İşlemleri

Digiturk aboneleri için tek maç satın alma imkanı bulunuyor. Eğer spor paketi sahibi değilseniz ve sadece derbi izlemek istiyorsanız tek maç için “Digiturk’ün üyelerine sunduğu “İzle-öde” servisi sayesinde, Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve 206 Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra “İzle-öde” menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.” şeklinde açıklanan yönergeleri takip edebilirsiniz.

Bunu dışında Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın almak isteyenler için bir seçenek sunulmuyor. TOD şu anda en uygun fiyatlarla izlenebilecek kaynak. Yıllık ödeme sözü veren kişiler kredi kartlarından toplu şekilde yıllık ücreti ödeyerek aylık 189 TL’ye maçları izleyebiliyor. BeIN CONNECT dijital bir platform olmasına karşın tek maç satın alma seçeneği bu platformda da sunulmuyor. Bu nedenle maça saatler kala tek maç satın alma seçeneğinin sunulmaması nedeniyle maçı izlemek isteyenlerin ya abone olması ya da maç için izlenecek farklı bir yer bulması gerekiyor.