Fenerbahçe, Jhon Duran’ın Performansından Memnun Kalmadı

Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ın performansından memnun kalmayarak satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ın performansından beklediği verimi alamadı. Ekvador merkezli Bolavip sitesinde yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, genç forvetin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Duran, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan kiralanmıştı. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 6 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan genç forvet, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı. Şu anda ise çalışmalarına devam eden Duran’ın kısa süre içinde sahalara dönmesi öngörülüyor.

İngiltere Premier Lig ekipleri Duran’ı yakından izlemeye başladı. Manchester United, Chelsea ve Aston Villa, Kolombiyalı oyuncunun durumunu takip eden kulüpler arasında. Genç golcünün gelecek sezon İngiltere’ye dönme ihtimali gündemde.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

