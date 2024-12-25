İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’da forma giyen 31 yaşındaki savunmacı Sead Kolasinac, Fenerbahçe’ye transfer için önerildi. Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler bu teklife şu an için sıcak bakmıyor. Savunma hattını güçlendirme hedefiyle hareket eden Fenerbahçe, stoper bölgesi için 4-5 oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüp, bu bölgeye iki takviye yapmayı planlıyor.

Kolasinac’ın Performansı

Atalanta’da bu sezon 18 resmi maça çıkan Sead Kolasinac, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Boşnak savunmacının bu istatistikleri, deneyimli bir oyuncu olarak dikkat çekmesini sağlıyor. Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde nasıl bir strateji izleyeceği, taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.