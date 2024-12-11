Bu yıl Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi’nde lig maçlarının sonuna yaklaşılıyor. Bu hafta oynanacak 6. hafta maçları ile birlikte ligdeki puan durumu da büyük oranda netlik kazanmış olacak. Özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde bir üstü tura çıkma şansı kalmayacak pek çok takım bu hafta oynanacak maçlar ile belli olacak. Önümüzdeki haftalarda ise daha çok playoff turlarına kalabilmek için takımlar mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi’nde kritik bir durumda bulunan Fenerbahçe’nin kaderi ise Atletico Bilbao maçı ile birlikte belli olacak.

Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak?

Fenerbahçe maçı bugün saat 18.30 itibarıyla ekranlara gelecek. Zorlu mücadelede kendi evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen Fenerbahçe, son haftaların formda ekibine karşı 3 puan mücadelesi verecek. Şu anda topladığı 8 puan ile 15. sırada yer alan Fenerbahçe kaybetmesi halinde büyük ihtimal ilk 24’te yer alamayacak.

Önümüzdeki haftalarda da kritik maçlara çıkacak olan Fenerbahçe’nin ligdeki iddiasını sürdürebilmesi adına bu maçlardan 3 puan alarak ligdeki konumunu daha da üst sıralara taşıması gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı maçlarda iyi performans göstermesine rağmen iyi sonuçlar alamayan Fenerbahçe oynadığı 5 maçın ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve bir mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanacağı maç ile birlikte son 3. maçını oynayacak olan Fenerbahçe toplayabileceği potansiyel 9 puandan olabildiğince en fazla puanı alarak UEFA Avrupa ligi üst turu için şansını zorlamak istiyor.

Fenerbahçe’nin rakibi Atletico Bilbao ise 5 maçta 13 puan toplayarak ligin iddialı takımlarından birisi olduğunu göstermiş durumda. Liderin sadece 6 puan gerisinde bulunan Atletico Bilbao, İspanya liginde aldığı başarılı sonuçlarla da iddialı olduğunu net bir şekilde göstermişti.

Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe maçı bu akşam TRT 1’den şifresiz olarak ekranlara gelecek.