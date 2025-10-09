Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı Kazandı

Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezona da şampiyonlukla başladı. 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank’ı 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, kupayı üst üste ikinci, toplamda ise altıncı kez müzesine götürdü.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Medicana, ilk iki seti 23-25 ve 21-25’lik skorlarla kaybetti.

Ancak Melissa Vargas’ın etkili performansıyla toparlanan takım, üçüncü seti 25-19, dördüncü seti ise 25-18 kazanarak maçı final setine taşıdı. Nefes kesen son sette 18-16’lık üstünlük kuran Sarı Melekler, büyük bir geri dönüşe imza atarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, şampiyonluk kupasını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken takdim etti. Kupa, genç libero Helin Kayıkçı’nın ellerinde yükselirken, takım oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Tribünleri dolduran taraftarlar, kutlamalara eşlik etti.

Maçın “En Değerli Oyuncusu” ödülü, 25 sayılık performansıyla Fenerbahçe’nin yıldızı Melissa Vargas’a verildi. Vargas’a ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sundu.

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı en fazla kazanan takım unvanını korudu. Sarı-lacivertliler toplam 6 şampiyonlukla zirvede yer alırken, VakıfBank ve Eczacıbaşı 5’er kez bu kupayı müzelerine götürdü.

Fenerbahçe Medicana sahaya Marcello Abbondanza yönetiminde; Agnieszka Korneluk, Hande Baladın, Alessia Orro, Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Melissa Vargas ve libero Gizem Örge ilk altısıyla çıktı. Başkan Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyeleri de karşılaşmayı tribünden takip etti.