Fenerbahçe​ Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapılırken bir isim değişikliği sürprizi de yaşandı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarında Fenerbahçe Stadı’nın adının değişeceği belirtildi. Bu açıklama sonrasında ise taraftarların en çok merak ettiği konu Fenerbahçe Stadı’nın adı ne olacak oldu.

Fenerbahçe Stadı’nın Adı Ne Olacak?

Sekreter Kızılhan açıklamasında Ülker ile yapılan anlaşmanın sezon sonunda sona ereceğini ve anlaşmanın yenilenmeyeceğini söyledi. Yeni ismin ne olacağı merak edilirken Fenerbahçe Stadı’nın adının ne olacağının belli olmadığı öğrenildi.

Bu konuda “Ülker ile mevcut stadyum isim sponsorluğumuz sezon sonu bitecek. Yeni dönemde bu sponsorluk için 4 büyük global ajansla anlaştık. Dünya çapında güçlü markalarla işbirliği görüşmesine başladık. Tüm dünyada yankı bulacak isim sponsorluğunu hedefliyoruz” diyerek güncel durumu açıklayan Kızılhan, isim konusunda önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanacağının mesajını verdi.

Galatasaray’a Gönderme

Kızılhan Divan’daki görüşmesinde Galatasaray’ın sponsorluk anlaşmalarına gönderme de yaptı. Fenerbahçe’nin sponsorluk anlaşmalarının temiz, yasal ve helal kazanç olduğunu söyleyen Kızılhan, yaşanan bahis sponsorluğunda dahi manipülasyon yapıldığını söyledi.