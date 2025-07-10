Fenerbahçe Stadyumu’nun Yeni İsim Sponsoru Chobani

Fenerbahçe, stadyumun isim hakları konusunda yeni bir anlaşmaya imza atmak üzere harekete geçti. Kulüpten yapılan KAP açıklamasında, stat sponsorluğu için Amerika Birleşik Devletleri merkezli yoğurt üreticisi Chobani ile resmi görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı sponsor değişikliğiyle ilgili adım atıldı. Mevcut stat sponsorluğu anlaşmasının sona ermesinin ardından, Chobani ile yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde düzenlenecek lansmanla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Chobani, ABD’de kurulan ve dünya çapında tanınan süzme yoğurt markaları arasında yer alıyor. 2005 yılında Türk girişimci Hamdi Ulukaya tarafından kurulan şirket, New York eyaletindeki kapatılmış bir süt ürünleri tesisini devralarak faaliyetlerine başlamıştı.