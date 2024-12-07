Geçtiğimiz sezon Süper Kupa finalinde yaşananların ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na katılmayacağını duyurmuştu. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin değişmesinin ardından Türkiye’de futbol için yeni bir sayfa açılmıştı. Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon aldığı kararı uygulayıp uygulamayacağı merak edilirken, yapılan ilk açıklamalarda ılımlı ifadeler kullanılmış ve Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na katılabileceği mesajı verilmişti. Ancak geçtiğimiz gün itibarıyla Fenerbahçe’nin talepte bulunduğu belirtilirken, konu ile ilgili resmi karar bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

TFF Duyurdu: Fenerbahçe Türkiye Kupası’na Katılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’na katılmak istemediğini bildirdiği ve bu kapsamda da Türkiye Kupası’nda yer almayacağı ifade edildi. Federasyondan gelen bu açıklama sonrasında Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda olmaması kesinleşti.

Açıklamada, Fenerbahçe’nin kurallar gereği Türkiye Kupası’na katılmayacak olması nedeniyle mevzuat kapsamında işlem yapılacağı ve alınacak kararın önümüzdeki günlerde duyurulacağı ifade edildi. Fenerbahçe ile ilgili nasıl bir ceza verileceği merak edilirken, Kasımpaşa gibi diğer kulüplerin de Ziraat Türkiye Kupası’na katılmayacağı konusunda çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Fenerbahçe Kulübü, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda ‘2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz’ denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.”