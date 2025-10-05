Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku: Yıldız Futbolcu MR’a Girdi, Durumu Maç Saatinde Netleşecek

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor deplasmanına hazırlanan Fenerbahçe’de son anda yaşanan sakatlık endişesi teknik ekibi alarma geçirdi. Sarı-lacivertli ekipte başarılı futbolcu Ederson, antrenman sırasında hissettiği ağrılar nedeniyle maç öncesi MR’a alındı.

Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00’de Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor’un konuğu olacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olarak belirlendi.

Takımda tüm hazırlıklar tamamlanmışken Ederson’un yaşadığı rahatsızlık moralleri bozdu. Oyuncunun durumu yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, Brezilyalı futbolcunun son sağlık raporuna göre ilk 11 kararını verecek.

Muhtemel 11’ler Belli Oldu

Ev sahibi Samsunspor’un sahaya Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba ve Mouandilmadji on biriyle çıkması bekleniyor.



Fenerbahçe’nin muhtemel kadrosunda ise Ederson (durumuna göre), Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem ve En-Nesyri yer alıyor.