Fenerbahçe’de Talisca’nın Sakatlık Süresi Belli Oldu

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı arka adale sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak. 12 Temmuz’da gerçekleşen karşılaşmanın ardından Brezilyalı oyuncunun sağlık durumu merak konusu olmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Talisca’nın sakatlığı sebebiyle Portekiz’de yapılacak olan hazırlık kampına katılmayacağı bildirildi. Tedavi süreci başlayan deneyimli oyuncunun sahalara dönüşü için yaklaşık 3 ila 4 hafta zamana ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Bu sakatlık nedeniyle Fenerbahçe, Portekiz kampında planlanan 4 hazırlık maçını Talisca olmadan tamamlayacak.