Dün akşam oynanan ve tartışmalara neden olan Galatasaray Trabzonspor maçının tartışmaları devam ediyor. Maç sonrasındaki açıklamalar nedeniyle karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki sözlü tartışma sürüyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Gönderme

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün son dakika yaptığı açıklama şöyle;

2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı; “Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle