Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Gaziantep FK’yı ağırladı. Maça hızlı başlayan ve 3. dakikada gol bulan Fenerbahçe, sonrasında ise kalesinde gördüğü gol ile ilk devreyi beraberlikle noktaladı. İkinci yarı ise artan baskı sonucunda 2 gol daha bulan Fenerbahçe, 3 puanı 3 gol ile aldı.

Fenerbahçe’nin Gollerini Kim Attı?

Fenerbahçe’nin gollerini atan oyuncular şöyle;

Dakika – Oğuz Aydın

Dakika – Rodrigo Becao

Dakika – Ezin Dzeko

Gaziantep’in tek golü ise 41. dakikada David Okereke’den geldi.