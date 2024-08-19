Fenerbahçe’nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Premier Lig’de forma giymek isteyen ve bu nedenle bu teklifleri değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’den istediği sonucu henüz alamadı. Ancak ada basınında yer alan haberlerde bonservis bedelinde iyileştirme yapıldı ve oyuncuya daha iyi şartlar sunuldu. Ferdi Kadıoğlu ise Fenerbahçe ile anlaşma sağlayarak takımdan ayrılmayı planlıyor.

Ferdi Kadıoğlu Bonservisi Yükseldi

Ferdi Kadıoğlu’nun bonservis bedeli 35 milyon dolardan 40 milyon dolara doğru yükselmeye başladı. Brighton ve Manchester United’ın yakından ilgilendiği oyuncunun Brighton’a transferi daha yakın gözüküyor. Bugün yaşanan gelişmeler ve aktarılan kulis bilgilerine göre bu hafta içinde oyuncunun son durumu netlik kazanacak. Yüksek bonservis bedeli karşısında Ferdi Kadıoğlu’nın maaşında iyileştirme yapmak isteyen Fenerbahçe ise iyi bir sol bek bulması halinde transfere izin verecek.

Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra İrfan Can Kahveci için de pek çok takım devreye girmiş durumda. Ancak yönetim bu oyuncuyu satmayı düşünmüyor.