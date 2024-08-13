Fenerbahçe’nin son maçında oyundan alınan ve taraftarlara veda ettiği düşünülen Ferdi Kadıoğlu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Son dönemlerde yüksek teklifler aldığı belirtilen futbolcu hem kariyeri hem de Fenerbahçe’nin para kazanması için fedakârlık yaptı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun takımda kalmasını istemesine rağmen teklifin çok cazip olması nedeniyle oyuncunun takımdan ayrılığı kesinleşti.

Ferdi Kadıoğlu Hangi Takıma Gidecek?

Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi veren iki takım Brighton ve Manchester United olmuştu. Brighton ünlü yıldız için 35 milyon Euro teklif verirken Manchester United teklifi daha düşük kaldı. Ancak Fenerbahçe ile Manchester United arasındaki diyalogların iyi olması ve Ferdi’nin daha iyi bir takımda oynamak istemesi nedeniyle Manchester United’ın teklifi kabul edildi.

Yönetimin görüşmelere izin vermesinin ardından Ferdi Kadıoğlu ile özel görüşme yapan M. United son pürüzleri de giderdikten sonra transferi resmen duyuracak. Fenerbahçe ise Ferdi Kadıoğlu’nun yüksek bonservisi sonrasında hem yeni bir sol bek hem de orta sahaya 2 isim alarak transfer sürecini kapatacak.

“Umarım Takımda Kalır” Demişti

Son basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu için net ifadeler kullanan Jose Mourinho bu iddiaları doğrulayarak şöyle demişti;