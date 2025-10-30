FIFA, Oyun Süresi ve Kural Değişikliklerini Değerlendiriyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolun temposunu artırmak ve hakem hatalarını azaltmak amacıyla yeni kural değişikliklerini gündeme aldı. BBC’nin haberine göre öneriler 20 Ocak 2026’da yapılacak IFAB yıllık toplantısında ele alınacak. Nihai karar ise 28 Şubat 2026 tarihinde Cardiff’te gerçekleştirilecek genel kurulda açıklanacak.

IFAB’ın üzerinde çalıştığı en dikkat çekici önerilerden biri, taç ve kale vuruşlarına süre sınırlaması getirilmesi. Bu uygulamayla, özellikle maçların son dakikalarında yaşanan bilinçli zaman geçirme girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kaleciler için halihazırda geçerli olan “topu 8 saniyeden fazla elde tutmama” kuralı, yeni düzenleme için referans alınıyor.

VAR Yetkisi Genişliyor

Mevcut uygulamada Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yalnızca doğrudan kırmızı kart pozisyonlarında devreye giriyor. Yeni öneriyle birlikte, ikinci sarı karttan dolayı oyundan ihraç edilen futbolcuların pozisyonları da VAR incelemesine tabi tutulabilecek. IFAB’ın bu değişiklikle amacı, hatalı kart kararlarını azaltmak ve oyuncuların haksız şekilde cezalandırılmasını önlemek.

Ofsayt Kuralında Yeni Tanım

Futbolun en tartışmalı konularından biri olan ofsayt kuralında da önemli bir değişiklik gündemde. Yeni düzenlemeye göre oyuncunun vücudunun herhangi bir bölümünün savunma çizgisiyle aynı hizada olması durumunda ofsayt kararı verilmeyecek. Bu öneriye, FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsène Wenger destek veriyor. Wenger’in daha önce 2020 yılında gündeme getirdiği bu fikir, oyunun taktik yapısını değiştirebileceği gerekçesiyle o dönemde ertelenmişti.

IFAB yetkilileri, planlanan düzenlemelerin temel amacının oyunun sürekliliğini sağlamak, gereksiz duraklamaları azaltmak ve karar doğruluğunu artırmak olduğunu belirtiyor. Cardiff’te yapılacak toplantının ardından kabul edilen değişikliklerin, 2026 sezonundan itibaren uluslararası düzeyde uygulanmaya başlanması bekleniyor.