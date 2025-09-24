Filenin Efeleri Çeyrek Finalde Polonya’ya Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Polonya’ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Milliler, başkent Manila’daki SM Mall of Asia Arena’da oynanan mücadelede rakibine setlerde 25-15, 25-22 ve 25-19’luk skorlarla boyun eğdi.

G Grubu’ndaki mücadelelerde Japonya’yı 3-0, Libya’yı 3-1 ve Kanada’yı 3-0 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

Polonya ise çeyrek finaldeki galibiyetin ardından yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek.