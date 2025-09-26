Cuma, Eylül 26, 2025

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası’nı 6. Sırada Tamamladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’deki 2025 Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkarak Türk voleybol tarihinin en iyi derecesini elde etti.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’de düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nı 6. sırada tamamladı. Bu sonuç, milli takımın turnuva tarihindeki en yüksek derecesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, millilerin çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attığı belirtildi. Turnuva boyunca sergiledikleri etkileyici performansla dikkat çeken takım, ilk kez çeyrek final aşamasına ulaştı.

Federasyon yetkilileri, “A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesini elde ederek Türk voleybolu adına önemli bir başarıya imza attı. Takımımızın çeyrek final performansı tüm ülkeyi gururlandırdı.” ifadelerine yer verdi.

Milliler, grup aşamasında gösterdikleri üstün performansın ardından çeyrek final mücadelesinde güçlü rakiplerle karşılaştı. Turnuvanın sonunda açıklanan sıralamaya göre, Filenin Efeleri dünya genelinde 6. sırada yer aldı.

