A Milli Erkek Voleybol Takımı, Manila’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Filenin Efeleri Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Çeyrek Final Biletini Aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir ilke imza attı. Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen organizasyonda Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

SM Mall of Asia Salonu’nda oynanan karşılaşmada Türkiye, ilk seti 27-29 kaybetmesine rağmen mücadeleden kopmadı. İkinci seti 25-23’lük skorla hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, sonraki bölümlerde üstünlüğü ele geçirdi. Üçüncü seti 25-16, dördüncü seti ise 25-19 kazanan milliler, 102 dakika süren mücadele sonunda tarihi zaferini ilan etti.

Türkiye’nin kadrosunda Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan ve libero Berkay görev aldı. Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da tribünden takip etti.

Bu sonuçla birlikte A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Filenin Efeleri, 24 Eylül’de Polonya veya Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati FIVB tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

