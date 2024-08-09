Filenin Sultanları dün akşam oynanan yarı final maçında İtalya’ya karşı 3-0’lık mağlubiyet aldı. Grup maçlarında da aynı skor ile sahadan ayrılan Milliler, yarı finali kaybettiği için 3.’lük maçı oynayacak. Filenin Sultanları 3.’lük maçında rakip ise Brezilya oldu.

Türkiye Brezilya Maçı Ne Zaman Ne Zaman?

Türkiye Brezilya maçı 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 17:00’de oynanacak. Türkiye’nin zorlu rakipleri arasında madalya kazanması büyük başarı sayılacağı gibi 2024’e damga vuran A Milliler olimpiyatlardan da böylece madalya ile dönmüş olacak.