Filenin Sultanları Çeyrek Finalde Bugün ABD ile Karşılaşacak

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya karşısında 3-0’lık üstün bir skor elde ederek çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları’nın ABD ile oynayacağı çeyrek final maçı saat 16:30’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Grup aşamasında sergilediği performans ve son 16 turundaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Filenin Sultanları, ABD karşısında da galibiyet arayacak.