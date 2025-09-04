Close Menu
    Öne Çıkanlar

    Filenin Sultanları Çeyrek Finalde Bugün ABD ile Karşılaşacak

    Filenin Sultanları, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek; maç bugün saat 16:30’da TRT 1’den canlı yayınlanacak.

    2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya karşısında 3-0’lık üstün bir skor elde ederek çeyrek finale yükseldi.

    Filenin Sultanları’nın ABD ile oynayacağı çeyrek final maçı saat 16:30’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

    Grup aşamasında sergilediği performans ve son 16 turundaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Filenin Sultanları, ABD karşısında da galibiyet arayacak.

    Share.

    İlgili Haberler

    © 2025 Tüm Hakları Saklıdır Haberx.com