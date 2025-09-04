Filenin Sultanları Dünya Şampiyonasında Yarı Final Bileti Aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde karşılaştığı ABD’yi 3-1’lik skorla geçerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve adını dünyanın en iyi dört takımı arasına yazdırdı.

Indoor Stadium Huamark’ta oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip ilk seti 25-14 gibi net bir skorla kazandı. İkinci sette ABD dengeyi sağlasa da 25-22 ile durumu eşitledi. Karşılaşmanın üçüncü setinde yeniden üstünlüğü ele alan Türkiye, 25-14’lük sonuçla skoru 2-1’e taşıdı. Çekişmeli geçen dördüncü seti de 25-23 alan Filenin Sultanları, toplam 110 dakika süren maç sonunda yarı final biletini aldı.

A Milli Takım’da Cansu, Vargas, Eda, Hande, Zehra, Ebrar ve libero Gizem sahada yer aldı. Yedeklerden İlkin, Elif, Aslı ve Jack-Kısal da oyuna katkı sağladı. ABD’de ise Ogbogu, M. Skinner, Franklin, Rettke, Poulter ve A. Skinner görev aldı, libero Hentz sahadaydı.

Türkiye, yarı finalde 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.