Filenin Sultanları Hollanda Karşısında Ne Zaman Sahaya Çıkacak? Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye, organizasyonun üçüncü hafta maçları kapsamında ev sahibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Üçüncü hafta müsabakalarına Hollanda’nın Apeldoorn şehri ev sahipliği yapacak. Turnuvada mücadele eden takımlar, üçüncü hafta sonunda ilk 8 içerisinde yer almaları halinde bir üst tura yükselme hakkı kazanacak.

Filenin Sultanları Hollanda mücadelesi 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.30’da başlayacak. Maç, voleybolseverler tarafından TRT Spor ve TRT Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Milli takım, Hollanda maçının ardından 3. hafta programında Çekya, İtalya ve Sırbistan ile de karşılaşacak. Üçüncü hafta fikstürü ise şöyle:

9 Temmuz Çarşamba | 21.30 | Hollanda – Türkiye

11 Temmuz Cuma | 21.30 | Çekya – Türkiye

12 Temmuz Cumartesi | 20.00 | Türkiye – İtalya

13 Temmuz Pazar | 21.00 | Sırbistan – Türkiye

Turnuvada şu anda İtalya 22 puanla lider durumda bulunurken, Türkiye topladığı 19 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İlk 8 içerisinde yer alan diğer takımlar ise Polonya, Brezilya, Japonya, Çin, Almanya ve ABD oldu.