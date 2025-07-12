Filenin Sultanları İtalya’ya Tie-Break’te Mağlup Oldu

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi İtalya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Omnisport Salonu’nda oynanan karşılaşmada milliler, beş sete uzayan mücadelede İtalya’ya 3-2 yenildi.

Karşılaşmanın setleri 25-19, 21-25, 21-25, 25-20 ve 15-11 şeklinde sonuçlandı. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki 11. maçında üçüncü mağlubiyetini aldı. Karşılaşmada Türkiye; Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Zehra, Vargas ve libero Gizem ilk yedisiyle sahada yer aldı. Müsabakada Meliha, Eylül, Derya ve Saliha da süre aldı.

İtalya ise Sylla, Danesi, Egonu, Degradi, Fahr, Orro ve libero De Gennaro ile mücadele etti. Antropova, Cambi, Nervini ve Giovannini de oyuna dahil oldu. Maçın başhakemliğini İspanya’dan David Fuentes Fernandez, yardımcı hakemliğini Arjantin’den Noemi Karina Rene üstlendi. Karşılaşma toplam 119 dakika sürdü.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi üçüncü haftasındaki dördüncü ve son maçında 13 Temmuz Pazar günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.00’de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Son alınan sonuçların ardından İtalya namağlup liderliğini sürdürürken, Filenin Sultanları 23 puanla beşinci sırada yer aldı. Türkiye, şu ana kadar oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti.