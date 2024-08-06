Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Çin ile karşı karşıya geldi. 2024 Paris Olimpiyatları kapsamında karşı karşıya gelen iki takım zorlu geçen maçta yarı final için mücadele etti. Bu mücadelede galip gelen taraf ise Türkiye oldu. Böylece Türkiye yarı finale çıktı.

Türkiye Çin Voleybol Maç Setleri

Maça iyi başlayan taraf Çin olurken ilk seti Çin kazandı. Daha sonrasında 2. ve 3. setleri alan Filenin Sultanları durumu 2-1’e getirdi. 4. sette ise 2-2 beraberlik ortaya çıkarken son sette Filenin Sultanları galip gelmeyi başardı. Aldığı son galibiyet ile önemli bir başarı yakalayan A Milli Takım böylece olimpiyatlarda önemli bir zafer elde etti. Maçtaki kritik isim ise Melissa Vargas oldu. Maçta 41 sayı alan oyuncu, tarihi bir performans elde etti. Bugüne kadar olimpiyatlarda Türkiye yarı finale çıkmamıştı.

Filenin Sultanları Yarı Final Maçı Ne Zaman? Türkiye Yarı Final Maçı Hangi Takımla?

Filenin Sultanları yarı final maçı 8 Ağustos tarihinde oynanacak. Ancak henüz rakibi belli olmadı. Bugün oynanacak 3 çeyrek final maçı sonrasında yarı finale çıkan diğer 3 takım belli olacak ve böylece yarı final maçındaki rakip de belli olacak.

Olimpiyatlar 6 Ağustos Voleybol Maç Takvimi