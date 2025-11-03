Filenin Sultanları’nın 2026 Avrupa Şampiyonası Fikstürü

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın grup maç programını duyurdu. 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada A Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Türkiye, 2003 ve 2019 yıllarının ardından Avrupa Şampiyonası’na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Son olarak 2023 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, bu organizasyona son şampiyon unvanıyla katılacak.

A Milli Kadın Takımı’nın grup maçları şu şekilde belirlendi:

21 Ağustos 2026 – 19.00: Türkiye – Letonya

23 Ağustos 2026 – 19.00: Türkiye – Slovenya

24 Ağustos 2026 – 19.00: Türkiye – Macaristan

26 Ağustos 2026 – 19.00: Türkiye – Almanya

28 Ağustos 2026 – 19.00: Türkiye – Polonya