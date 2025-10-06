Pazartesi, Ekim 6, 2025

Filenin Sultanları’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

Filenin Sultanları, 21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihlerinde İsveç’te düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Grubu’nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.
Özge Tekeli
30 dakika önce
0 0
Filenin Sultanları’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında İsveç’te düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ter dökecek. Organizasyonda toplam 24 takım yer alacak ve mücadeleler dört farklı grupta gerçekleşecek.

Türkiye, turnuvada A Grubu’nda mücadele edecek. Bu grupta Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, grup aşamasındaki maçlarda şampiyonluk yolunda kritik sınavlar verecek.

Diğer gruplarda ise mücadele edecek takımlar da belli oldu. B Grubu’nda Çekya, Avusturya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan; C Grubu’nda Azerbaycan, Portekiz, Hollanda, Belçika, Romanya ve İspanya; D Grubu’nda ise ev sahibi İsveç’in yanı sıra Karadağ, İtalya, Fransa, Slovakya ve Hırvatistan yer alacak.

Milli takım, Avrupa şampiyonasında daha önce 2003 ve 2019 yıllarında düzenlenen turnuvalara ev sahipliği yapmıştı.

