Sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, bu akşam İtalya Serie A takımlarından Parma ile beşinci ve son hazırlık maçını oynayacak.

D-Smart’tan yapılan açıklamaya göre, Avusturya’nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena’da saat 21.15’te başlayacak karşılaşma, D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray’ın hazırlık maçlarını yayınlayan Spor Smart, saat 20.00’de “Maça Doğru” programıyla özel yayına başlayacak.

Programda Berke Kosova, Aykut Aydın ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Serhan Türk Avusturya’daki Raiffeisen Arena’dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Galatasaray – Parma maçını Alp Özgen anlatacak, Orhan Uluca ise yorumlayacak. “Maçın Ardından” programında Galatasaray’ın mücadelesi ve kamp dönemi değerlendirilecek.

Lecce ile oynanan son hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Mauro Icardi’nin Parma maçına ilk 11’de başlaması beklenirken, milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’ın da süre alması öngörülüyor.

Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a katılan ikinci isim olan Elias Jelert, Avusturya’daki kampa dahil oldu.

Teknik direktör Okan Buruk’un şans vermesi durumunda Jelert, Parma maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Parma maçının ardından kampı tamamlayarak yurda dönecek olan Galatasaray, 3 Ağustos’ta sezonun ilk resmi maçında Türkiye Kupası’nın son sahibi Beşiktaş ile karşılaşacak.