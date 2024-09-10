Galatasaray’da iç transferde Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılması taraftarın büyük tepkisini çekmişti. Taraftarın desteklediği bir diğer isim için ise yönetimden hamle geldi. Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatmak isteyen yönetim, yeni sözleşmeyle birlikte oyuncunun maaşına zam yapmaya hazırlanıyor. Transfer dönemi bittikten sonra iç transfere yönelecek Galatasaray için Barış Alper Yılmaz’ın 2-3 yıl daha takımda oynaması ve daha sonrasında Avrupa’ya transfer olması planlanıyor.

3 Yıllık Sözleşmesi Var

Yıldızı parlayan isimlerden birisi olan Barış Alper Yılmaz’ın yıllık kazancı 20 milyon lira. Takımdaki diğer oyunculara karşı düşük kalan maaşı nedeniyle oyuncunun mutsuz olmasını istemeyen yönetim, yeni sözleşmede hem süreyi uzatacak hem de maaşını arttıracak. 3 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncunun 4 yıllık anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Avrupa kupalarında ve milli takımda öne çıkan isimlerden birisi olan Barış Alper Yılmaz, pek çok kulübün radarında yer alıyordu. Yıllık 20 milyon lira alan oyuncu için yeni teklifte 50 milyon liranın üzerine çıkılması bekleniyor. Bazı kaynaklarda ise bu rakamın 80 milyon liraya çıkabileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda ise Barış Alper Yılmaz, takımda en çok maaş alan yerli oyuncu konumuna gelecek.