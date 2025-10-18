Galatasaray Başakşehir Maçı Öncesi Muhtemel 11’ler Belli Oldu

Süper Lig’de bugün saat 20.00’de Galatasaray, Başakşehir’i ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk’un savunma hattında iki önemli oyuncusu bu akşamki maçta görev yapamayacak.
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli defans oyuncusu Wilfried Singo ile kırmızı kart cezalısı Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Maçta muhtemel ilk 11’ler ise şu şekilde:
Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Icardi