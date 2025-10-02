Galatasaray Beşiktaş Derbisinin Hakemi Açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Bu kapsamda Süper Lig’in en dikkat çekici maçlarından biri olan Galatasaray Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Hafta boyunca yapılacak müsabakalar için görevlendirilen hakemler şöyle belirlendi:
-
3 Ekim Cuma
-
20.00 Hesap.com Antalyaspor – Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
-
20.00 Trabzonspor – Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan
-
-
4 Ekim Cumartesi
-
14.30 Gençlerbirliği – Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
-
17.00 Kocaelispor – ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe
-
20.00 Galatasaray – Beşiktaş: Yasin Kol
-
-
5 Ekim Pazar
-
14.30 Kasımpaşa – TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
-
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
-
20.00 Göztepe – RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
-
20.00 Samsunspor – Fenerbahçe: Halil Umut Meler
-
Süper Lig’de 8. hafta karşılaşmaları, 3 Ekim Cuma günü başlayacak ve 5 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek.