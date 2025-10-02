Galatasaray Beşiktaş Derbisinin Hakemi Açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Bu kapsamda Süper Lig’in en dikkat çekici maçlarından biri olan Galatasaray Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Hafta boyunca yapılacak müsabakalar için görevlendirilen hakemler şöyle belirlendi:

3 Ekim Cuma 20.00 Hesap.com Antalyaspor – Çaykur Rizespor: Ozan Ergün 20.00 Trabzonspor – Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi 14.30 Gençlerbirliği – Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan 17.00 Kocaelispor – ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe 20.00 Galatasaray – Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar 14.30 Kasımpaşa – TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır 20.00 Göztepe – RAMS Başakşehir: Cihan Aydın 20.00 Samsunspor – Fenerbahçe: Halil Umut Meler



Süper Lig’de 8. hafta karşılaşmaları, 3 Ekim Cuma günü başlayacak ve 5 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek.