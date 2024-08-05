UEFA bugün yaptığı kura çekimi ile aralarında Türkiye’deki 4 takımın da yer aldığı eşleşmeleri belirledi. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri ilk aşamada belirlendi.

Galatasaray’ın Avrupa’daki Rakibi Young Boys

Şampiyonlar Ligi play-off etabından başlayacak Galatasaray’ın rakibi İsviçre ekibi Young Boys oldu. İlk maç deplasmanda oynanacak. İlk maç 20-21 Ağustos tarihlerinde, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin Rakibi Slavia Prag – US Saint Gilloise Galibi

Lille ile yarın 3. ön eleme turunu oynayacak Fenerbahçe’nin play-off turundaki rakibi ise Slavia Prag – US Saint Gilloise eşleşmesinin galibi oldu. Fenerbahçe’nin ilk aşamada Lille engelini aşması gerekiyor. İlk maç 20-21 Ağustos tarihlerinde, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe play-off turunda ilk maçı kendi evinde oynayacak.

Beşiktaş’ın Rakibi Partizan Lugano Galibi

Beşiktaş’ın rakibi ise Partizan ile Lugano maçının galibi olacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak Beşiktaş, UEFA gruplarının kapısını kendi evinde açacak. İlk maç 22 Ağustos’ta rövanş maçı ise 29 Ağustos’ta oynanacak.

Trabzonspor’un Rakibi Braga – Servette Galibi

Rapid Wien ile oynayacak Trabzonspor bu turu geçmesi halinde Braga – Servette maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 22 Ağustos’ta rövanş maçı ise 29 Ağustos’ta oynanacak.