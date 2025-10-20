Galatasaray – Bodo/Glimt Maçının Hakemi Michael Oliver Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, bu hafta sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Önceki maçta Liverpool karşısında alınan sonuç sonrası puan hedefini sürdüren Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kritik mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev alacak. Oliver, daha önce Türk takımlarının çeşitli maçlarında düdük çaldı. Yönetiminde öne çıkan bazı karşılaşmalar arasında 2023 yılında Fenerbahçe – Sevilla, 2018’de Galatasaray – Porto ve 2016 yılında Galatasaray – Lazio maçları bulunuyor.

Galatasaray, sahasında oynayacağı bu maçta 3 puan alarak Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.