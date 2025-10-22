Çarşamba, Ekim 22, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Bodo/Glimt’i konuk edecek Galatasaray’da tek eksik Wilfried Singo olurken, yıldız golcü Victor Osimhen’in ilk 11’e dönmesi bekleniyor.
Galatasaray, Bodo/Glimt Maçının Kadrosunu Açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvadaki temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta ağırlayacak. Mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte tek eksik savunma oyuncusu Wilfried Singo oldu. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcunun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiş, tedavi sürecinin sürdüğü açıklanmıştı. Singo’nun Bodo/Glimt karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Norveç temsilcisinde ise orta saha oyuncusu Ulrik Saltnes ve forvet Ola Brynhildsen sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk’un, Süper Lig’deki Başakşehir maçında dinlendirdiği Victor Osimhen’i bu karşılaşmada ilk 11’e döndürmesi planlanıyor. Aynı şekilde Mario Lemina’nın da Bodo/Glimt mücadelesine ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Galatasaray – Bodo/Glimt Muhtemel İlk 11’ler

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Torreira, Lemina, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Allesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

Puan Durumu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki maçında Frankfurt ve Liverpool ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Frankfurt’a mağlup olan temsilcimiz, ikinci maçta Liverpool’u yenerek 3 puan elde etti. Bu sonuçla grupta 3 puanla 20. sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise Slavia Prag ve Tottenham ile oynadığı maçlarda sahadan beraberlikle ayrıldı. Norveç ekibi, topladığı 2 puanla 25. sırada bulunuyor.

