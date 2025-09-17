Çarşamba, Eylül 17, 2025

Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosunda Osimhen'e Yer Vermedi

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Almanya deplasmanına çıkarıyor; Osimhen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Galatasaray'ın deplasman kadrosu haberimizde...
Özge Tekeli
8 saat önce
0 0
Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosunda Osimhen’e Yer Vermedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile yapacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, maç hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada sakatlığı bulunan Victor Osimhen yer almadı. Nijeryalı futbolcunun sağlık durumu nedeniyle Frankfurt deplasman kafilesine dahil edilmediği bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, takımın maç hazırlıklarını eksiksiz tamamladığını ve oyuncuların forma giyme durumlarının maç günü netlik kazanacağını açıkladı. Takımın kadrosu, teknik heyetin değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenirken, sakatlık ve performans durumları göz önünde bulunduruldu.

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yarın TSİ 22.00’de Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip deplasmana şu kadro ile gidecek…

