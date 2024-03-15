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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı Parker Jackson-Cartwright’i Kadrosuna Kattı

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı.

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Galatasaray Ekmas basketbol takımının internet sitesinde yapılan açıklamada, Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girebilecek opsiyon ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Yeni Zelanda ligi takımlarından New Zealand Breakers’ta oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, Beşiktaş Elmakjet ekibinde de forma giymişti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Basketbol
Galatasaray Ekmas
Parker Jackson-Cartwright

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