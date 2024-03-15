Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı Parker Jackson-Cartwright’i Kadrosuna Kattı

Galatasaray Ekmas basketbol takımının internet sitesinde yapılan açıklamada, Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girebilecek opsiyon ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Yeni Zelanda ligi takımlarından New Zealand Breakers’ta oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, Beşiktaş Elmakjet ekibinde de forma giymişti.
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