Galatasaray Hakan Çalhanoğlu İçin Inter ile Resmi Temasa Geçti

Galatasaray, orta saha transferinde önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için Inter ile resmi görüşmelere başladı. Fransız basınından L’Équipe’in haberine göre Galatasaray yönetimi uzun süredir gündeminde yer alan tecrübeli oyuncu için İtalyan temsilcisiyle masaya oturdu.

Haberde, geçtiğimiz yaz Bayern Münih’e transferi gündeme gelen ancak kulübünde kalan Hakan Çalhanoğlu’nun bu yaz için ayrılığa daha açık olduğu belirtildi. Inter’in oyuncuyla yollarını ayırma ihtimali bu transfer sürecini daha da somutlaştırdı.

Çalhanoğlu’nun bonservis bedeline ilişkin detaylar da netlik kazandı. Inter, sözleşmesi iki yıl daha devam eden 31 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 30 milyon euro talep ediyor. Galatasaray’ın bu rakamı aşağı çekmek adına alternatif formüller üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Geçen sezon Inter formasıyla başarılı bir grafik çizen milli oyuncu, tüm kulvarlarda 47 karşılaşmaya çıkarken 11 gol ve 8 asistlik katkı sundu. Takımıyla bir Serie A şampiyonluğu, iki İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazanan Çalhanoğlu, Avrupa futbol piyasasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.