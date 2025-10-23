Perşembe, Ekim 23, 2025

Fatih Erbakan: “Asgari ücret 45 bin TL olmalı” 15 dakika ago
Koç Holding, Balıkesir’deki Altın Madeni Ruhsatını Devretti 37 dakika ago
Amazon İnsan İşçi Sayısını Azaltıyor, Robotlar Depolarda Göreve Başlayacak 58 dakika ago
Galatasaray Kaç Şampiyonlar Ligi Maçına Daha Çıkacak? 2 saat ago
Türkiye Genelinde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu İle 169 Şüpheli Yakalandı 2 saat ago
Neşe Aksoy, 62 Yaşında Hayatını Kaybetti 3 saat ago
Ercüment Akdeniz 243 Gün Sonra Tahliye Edildi 4 saat ago
Survivor Kadrosundaki İkinci İsim Keremcem Oldu 4 saat ago
Instagram, Gençlere Özel Olan Kişileştirilebilir Simgeleri Tanıttı 4 saat ago
28 Ekim’de Bankalar Yarım Gün Hizmet Verecek 4 saat ago

Bodo/Glimt galibiyetinin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç maçı kaldığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte, temsilcimizin Avrupa sahnesinde çıkacağı kalan maçlar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, gruptaki puanını 6’ya yükselterek son 13 yılın ardından üst üste iki galibiyet elde etmiş oldu.

Sarı-kırmızılı takım, taraftarların merak ettiği kalan maç takvimini de açıkladı. Galatasaray, gruptaki bir sonraki karşılaşmasını 5 Kasım’da Ajax deplasmanında oynayacak. Takımın kalan maç programı ise şu şekilde:

5 Kasım: Ajax – Galatasaray (Deplasman) – 23.00

25 Kasım: Galatasaray – R. Union Saint-Gilloise (Ev) – 20.45

9 Aralık: AS Monaco – Galatasaray (Deplasman) – 23.00

21 Ocak: Galatasaray – Atletico Madrid (Ev) – 20.45

28 Ocak: Manchester City – Galatasaray (Deplasman) – 23.00

