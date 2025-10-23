Galatasaray Kaç Şampiyonlar Ligi Maçına Daha Çıkacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, gruptaki puanını 6’ya yükselterek son 13 yılın ardından üst üste iki galibiyet elde etmiş oldu.

Sarı-kırmızılı takım, taraftarların merak ettiği kalan maç takvimini de açıkladı. Galatasaray, gruptaki bir sonraki karşılaşmasını 5 Kasım’da Ajax deplasmanında oynayacak. Takımın kalan maç programı ise şu şekilde:

5 Kasım: Ajax – Galatasaray (Deplasman) – 23.00

25 Kasım: Galatasaray – R. Union Saint-Gilloise (Ev) – 20.45

9 Aralık: AS Monaco – Galatasaray (Deplasman) – 23.00

21 Ocak: Galatasaray – Atletico Madrid (Ev) – 20.45

28 Ocak: Manchester City – Galatasaray (Deplasman) – 23.00