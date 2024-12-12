UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçlarında heyecan dün başladı. Fenerbahçe’nin kendi sahasında ağırladığı Atletico Bilbao maçı açılış maçı olurken maç temsilcimizin 2-0’lık mağlubiyeti ile sonuçlandı. Maç sonucundan ziyade maç sırasında yaşanan olaylar geceye damga vururken özellikle Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a yönelik istifa tezahüratları gecenin gündemlerinden birisi oldu. Taraftarlar kendi hatası nedeniyle takımın 1-0 mağlup duruma düşmesine neden olan Samet Akaydın’a da tepki gösterdi. Bugün ise Galatasaray – Malmö karşısında alacağı avantajlı bir sonuç ile ilk 8 içerisinde yer almak için avantaj elde etmek istiyor.

Malmö ve Galatasaray Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Malmö Galatasaray maçı saat 20.45’te başlayacak. TRT 1’den şifresiz bir şekilde yayınlanacak olan mücadele aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de izlenebilecek. UEFA Avrupa Ligi’nde iyi performans sergileyen ve 6 maçta 11 puan toplayan Galatasaray ilk 8 için büyük bir avantaja sahip.

Deplasmanda karşılaşacağı Malmö karşısında alacağı 3 puan Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nin iddialı takımları arasında yer almasını kolaylaştıracak. Özellikle ilk 8 içerisinde yer alması Galatasaray’ın play-off maçları oynamasını engelleyeceği için büyük bir avantaj yaratacak.

Avrupa Kupası’nda 324. Maç

Galatasaray Malmö karşısında bu akşam 324. Avrupa maçına çıkacak. 323 maçtan 116’sını galibiyet ile kapatan, 86 maçta ise berabere kalan Galatasaray çıktığı bu Avrupa maçlarında 121 yenilgi aldı. UEFA Avrupa Ligi’nde ise 99 kez mücadeleye çıkan Galatasaray 99 maçın 40’ında galip geldi, 30’unu ise beraberlikle kapattı ve 26’sında yenilgi aldı.

Galatasaray’da Malmö maçı öncesinde en büyük handikaplardan bir tanesi çok fazla sakat oyuncunun yer alması. Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen gibi yıldız golcülerinden yararlanamayacak olan Galatasaray’da zorlu Malmö deplasmanı öncesi eksiklere yönelik özel bir çalışma yapıldı.