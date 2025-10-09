Perşembe, Ekim 9, 2025

Galatasaray Manchester City Maçı Tarihi Netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, 28 Ocak 2026’da Manchester City’ye konuk olacak; işte Aslan’ın kritik Avrupa fikstürü ve tüm maç tarihleri.
9 dakika önce
Galatasaray Manchester City Maçı Tarihi Netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Galatasaray’ın grup aşaması maç programı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu rakiplerle karşı karşıya geleceği fikstürde son maçını İngiliz devi Manchester City ile oynayacak.

Galatasaray – Manchester City Karşılaşması Ne Zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son sınavını 28 Ocak 2026 tarihinde Manchester City deplasmanında verecek. Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri olarak gösterilen City karşısında sarı-kırmızılılar, gruptan çıkma hedefi doğrultusunda mücadeleye çıkacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

UEFA tarafından açıklanan fikstüre göre Galatasaray, grup aşamasında toplam sekiz karşılaşmaya çıkacak. İşte Aslan’ın Şampiyonlar Ligi maç programı:

  • 22 Ekim 2025, Çarşamba – TSİ 19.45: Galatasaray – Bodo Glimt

  • 5 Kasım 2025, Çarşamba – TSİ 23.00: Ajax – Galatasaray

  • 25 Kasım 2025, Salı – TSİ 20.45: Galatasaray – Union Saint-Gilloise

  • 9 Aralık 2025, Salı – TSİ 23.00: Monaco – Galatasaray

  • 21 Ocak 2026, Çarşamba – TSİ 20.45: Galatasaray – Atletico Madrid

  • 28 Ocak 2026, Çarşamba – TSİ 23.00: Manchester City – Galatasaray

Zorlu Avrupa Maratonu Başlıyor

Sarı-kırmızılılar, grup aşamasına 18 Eylül’de Eintracht Frankfurt deplasmanında başladı. Liverpool, Ajax ve Atletico Madrid gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek olan Galatasaray, son maçta Manchester City’ye konuk olacak.

Teknik ekip ve futbolcular, bu yoğun fikstürde hedeflerini gruptan çıkmak ve son 16 turuna adını yazdırmak olarak belirledi.

