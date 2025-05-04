Galatasaray Nasıl Şampiyon Olur? Şampiyonluk Matematiksel Hesaplaması

Fenerbahçe Beşiktaş derbisin sonrasında Galatasaray’ın şampiyonluk hesaplamaları başladı. Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte son tablo.

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte genel tablo ortaya çıktı. Yarın oynanacak Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile haftanın kapanışı yapılacak. Derbi öncesinde Sivasspor’u kendi sahasında ağırlayan Galatasaray, farklı bir skor alarak derbiden gelecek sonucu beklemeye başladı. Maç öncesinde 5 puanlık puan farkını maç fazlasıyla 8’e çıkaran Galatasaray, derbiden istediği sonucun çıkmasıyla birlikte lig bitmeden önce büyük bir avantaj elde etti. Milyonlarca Galatasaray taraftarını sevindiren sonuç, milyonlarca Fenerbahçe taraftarını ise üzdü.

Galatasaray Nasıl Şampiyon Olur?

Galatasaray’ın şampiyon olması için büyük bir avantajı bulunuyor. Farklı ihtimallerin yer aldığı şampiyonluk yarışında Galatasaray, rakibi Fenerbahçe’nin maç sonuçlarından bağımsız olarak 2 maçı kazanması halinde son 2 haftadaki maçların sonucu önemli olmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Bir diğer ihtimal ise Fenerbahçe’nin kaybetmesi. Derbiyi kaybederek moral olarak da büyük bir çöküş yaşayan Fenerbahçe haftaya kaybeder, Galatasaray ise kazanırsa aradaki puan farkı 11’e çıkacak. Son 3 haftaya 11 puan fark ile girecek Galatasaray şampiyonluğunu ligin bitimine 3 hafta varken ilan etmiş olacak.

Fenerbahçe’nin tüm maçlarını kazanması halinde ise Galatasaray’ın son 4 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alma avantajı olacak.

Fenerbahçe Nasıl Şampiyon Olur?

Şampiyonluğu büyük mucizelere bağlı olan Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray’ın son 4 maçtan 3’ünü kaybetmesi, Fenerbahçe’nin ise tüm maçlarını kazanması gerekecek. Böyle bir senaryoda Fenerbahçe, rakibi Galatasaray’ın 1 puan önüne geçerek bu sezonun şampiyonu olacak.

Şampiyonluk hesaplamalarının yapıldığı Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları ise şöyle;

Trabzonspor – Galatasaray

Galatasaray – Kayserispor

Göztepe – Galatasaray

Galatasaray – Başakşehir

Başakşehir – Fenerbahçe

Fenerbahçe – Eyüpspor

Hatayspor – Fenerbahçe

Fenerbahçe – Konyaspor

Galatasaray bu maçların yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Finale kalan Galatasaray’ın finaldeki rakibi ise Trabzonspor. İki takım 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde ise 10 Mayıs tarihinde iki takım Süper Lig maçında karşı karşıya oynayacak.