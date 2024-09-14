Galatasaray, milli maç arasının ardından bu akşam kendi evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. İki takım arasında oynanacak karşılaşma önem kazanırken 5. hafta maçları kapsamında oynanacak maç öncesinde ilk 11’ler belli oldu.
Galatasaray – Rizespor Karşı Karşıya Geliyor
Trendyol Süper Lig’in 5. hafta maçlarında Galatasaray 3 puan alarak 4’te 4 yapmayı hedefliyor. Bu akşam saat 20.00’da Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’de canlı yayınlanacak. Kritik maç öncesinde özellikle Galatasaray’ın ilk 11’inin nasıl olacağı merak ediliyor.
İşte Galatasaray – Rizespor Maç Kadrosu
Galatasaray – Rizespor maç kadrosu için Mauro Icardi, Hakim Ziyech sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray – Rizespor maç kadrosu ilk 11’ler şöyle;
- Galatasaray’ın muhtemel 11’i şu şekilde: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen
- Çaykur Rizespor’un muhtemel 11’i ise şöyle: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe