Galatasaray, milli maç arasının ardından bu akşam kendi evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. İki takım arasında oynanacak karşılaşma önem kazanırken 5. hafta maçları kapsamında oynanacak maç öncesinde ilk 11’ler belli oldu.

Galatasaray – Rizespor Karşı Karşıya Geliyor

Trendyol Süper Lig’in 5. hafta maçlarında Galatasaray 3 puan alarak 4’te 4 yapmayı hedefliyor. Bu akşam saat 20.00’da Nef Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’de canlı yayınlanacak. Kritik maç öncesinde özellikle Galatasaray’ın ilk 11’inin nasıl olacağı merak ediliyor.

İşte Galatasaray – Rizespor Maç Kadrosu

Galatasaray – Rizespor maç kadrosu için Mauro Icardi, Hakim Ziyech sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray – Rizespor maç kadrosu ilk 11’ler şöyle;