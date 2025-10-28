Cuma, Ekim 31, 2025

Galatasaray-Trabzonspor Maçı Öncesi Lucas Torreira’dan Sevindiren Haber

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi Lucas Torreira’nın takıma dönüş haberiyle moral buldu.
Özge Tekeli
3 gün önce
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. 1 Kasım Cumartesi akşamı Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Derbi öncesinde sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Bodo/Glimt mücadelesinin ardından babasının kalp krizi geçirmesi nedeniyle Uruguay’a giden Lucas Torreira, İstanbul’a dönüyor. Uruguaylı orta saha oyuncusunun gece yarısı 01.00 sularında İstanbul’a varacağı bildirildi.

Galatasaray teknik ekibi, Torreira’nın takıma katılmasının ardından son antrenmanda durumunu değerlendirecek. Teknik direktör Okan Buruk’un, başarılı futbolcuyu Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

Ligde geride kalan 10 haftada 28 puan toplayarak zirvede yer alan Galatasaray, en yakın takipçisi 23 puanlı Trabzonspor karşısında liderliğini koruma hedefiyle sahaya çıkacak.

