Galatasaray ve Admira Wacker Hazırlık Maçı Bu Akşam: Muhtemel 11’ler

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampı programını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, 20 Temmuz Pazar akşamı Avusturya 2. Lig takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena’da oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

İstanbul’daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra yurt dışı kampına geçen Galatasaray, bu maçla birlikte sezon öncesi form durumunu ve takım uyumunu test edecek. Sarı-kırmızılılar, daha önce İstanbul’da oynadığı hazırlık maçında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup etmişti.

Avusturya kampında yer alan oyuncular arasında Abdülkerim Bardakcı, Alvaro Morata, Mario Lemina, Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira gibi isimler bulunuyor. Teknik ekip, hazırlık maçları sayesinde kadronun performansını değerlendirme fırsatı yakalayacak.

Avusturya etabının ardından Galatasaray, İstanbul’a dönerek hazırlıklarına devam edecek. Ayrıca Match PR organizasyonu kapsamında iki önemli hazırlık maçı daha oynanacak. 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile, 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile karşılaşılacak.